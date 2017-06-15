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Главная » Мир » Два египетских острова перешли под контроль Саудовской Аравии

Два египетских острова перешли под контроль Саудовской Аравии

Два египетских острова перешли под контроль Саудовской Аравии
Иллюстрация: Египет web

Эр-Рияд вел переговоры о передаче Тирана и Санафира шесть лет

15.06.17 104
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Парламент Египта одобрил договор о передаче Саудовской Аравии суверенитета над двумя незаселенными островами в Красном море, заявил спикер Палаты представителей Али Абдельаль.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters, теперь договор должен ратифицировать президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

Отметим, что в 2016 году лидеры Саудовской Аравии и Египта подписали историческое соглашение о делимитации морской границы между странами. Согласно договору, Египет получает миллионы долларов помощи, а взамен передает контроль над островами Тиран и Санафир .

Напомним, саудовская дипломатия вела переговоры о передаче островов шесть лет.

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