Премьер-министра Румынии выгнали из собственной партии

Исполнительный комитет социал-демократической партии Румынии единогласным решением исключил из своих рядов премьер-министра страны Сорина Гриндяну.
Такое решение вызвано отказом премьера уходить в отставку, сообщает Укринформ.
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При этом все его коллеги по правительству отказались от министерских портфелей.
Гриндяну объясняет, что согласен покинуть свой пост, однако ждет, пока президент назначит его преемника из социал-демократов.
Напомним, румынского экс-министра приговорили к 6 годам тюрьмы за коррупцию.