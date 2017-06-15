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Главная » Мир » Лондон и Брюссель начнут переговоры по Brexit 19 июня

Лондон и Брюссель начнут переговоры по Brexit 19 июня

Лондон и Брюссель начнут переговоры по Brexit 19 июня

Основной темой встречи станет статус граждан Евросоюза и Великобритании в новых условиях

15.06.17 11
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Официальные переговоры о выходе Великобритании из Европейского Союза начнутся в понедельник, 19 июня, говорится в совместном заявлении ЕС и Британии.

Как передает BBC, начало официальных переговоров по Brexit ориентировочно было запланировано на 19 июня, однако их окончательная дата зависела от результатов выборов в парламент Великобритании.

Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис отметил, что Лондон имеет возможность выйти из переговоров без соглашения.

Также он подчеркнул, что основной темой встречи станет статус граждан Евросоюза и Великобритании в новых условиях.

Напомним, 8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Правящая Консервативная партия получила 318 мандатов, лейбористы - 261. Таким образом, консерваторы формально выиграли выборы, но потеряли абсолютное большинство (имели 330 мест из 650), которое они имели до этого.

Королева Елизаветой II уже дала согласие на формирование коалиционного правительства. Новое правительство будет создано коалицией Консервативной партии и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, которая компенсирует консерваторам потерянные в ходе выборов голоса.

 

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