Трамп считает расследование против него величайшей охотой на ведьм

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал расследование против него.
Он назвав сложившуюся ситуацию величайшей охотой на ведьм в истории Америки.
"Вы наблюдаете за величайшей охотой на ведьм в американской политической истории, которую ведут очень плохие и противоречивые люди", — пишет глава Белого дома.
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Трамп также заявил, что история о якобы его связях с Россией выдумана.
Напомним, более 190 конгрессменов подали в суд на Трампа.