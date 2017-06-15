В шиитской мечети Кабула при взрыве погибли шесть человек

Не менее шести человек погибли, еще 10 ранены в результате мощного взрыва, который прогремел в четверг в одной из шиитских мечетей Кабула.
Об этом сообщает афганский телеканал ТОЛО, на который ссылаются мировые СМИ.
После взрыва в районе были слышны звуки перестрелки.
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Телеканал отмечает, что взрыв произошел в один из трех "вечеров силы" Лайлат уль-Кадр - праздничных вечеров, отмечаемых в Афганистане в 19-й, 21-й и 23-й дни священного для мусульман месяца Рамадан. В это время мечети обычно переполнены.
Напомним, Миссию НАТО в Афганистане могут расширить.