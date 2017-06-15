Полиция американской столицы заявила о выдаче ордеров на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с митингующими во время визита турецкого лидера в Белый дом.

Заявление, на которое ссылаются мировые СМИ, опубликовано на сайте полиции американской столицы. Всего разыскиваются 18 человек.

Среди тех, кто оказался в розыске, числятся 11 сотрудников охраны Эрдогана, четыре гражданина США турецкого происхождения, двое из которых были арестованы еще 16 мая, и еще два гражданина Канады турецкого происхождения.

Напомним, телохранители Эрдогана побили протестующих американцев.