Лондонская многоэтажка сгорела из-за облицовки

Работу по термоизоляции проводила компания Harley Curtain Wall, получившая за это £3 млн

Быстрому распространению огня в 27-этажной жилой башне Grenfell Tower в Лондоне способствовала низкокачественная облицовка фасада.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на британских экспертов.

Выяснилось, что облицовка была использована для термоизоляции здания и придания ему красивого внешнего вида в 2015 году.

Работу проводила компания Harley Curtain Wall, получившая за это £3 млн.

По словам экспертов, эта облицовка во время пожара работала подобно дымоходу — пламя поднималось по ней беспрепятственно между этажами. Этому способствовали щели между самой облицовкой и стенами здания.

В случае пожара щели действуют как дымоход, вытягивая горячий воздух вверх и заставляя огонь гореть сильнее.

Напомним, по последним данным, жертвами пожара в жилом доме в британской столице стали 17 человек.