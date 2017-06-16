Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Сенат США вывел NASA из санкций против России
Сенат США вывел NASA из санкций против России
Сенат США / Фото: novagromada.com.ua

Сенат США вывел NASA из санкций против России

Американское космическое агентство закупает в РФ ракетные двигатели

16.06.17 83
000

Сенат США в ходе голосования по законопроекту о новых санкциях в отношении Российской Федерации одобрил поправку, выводящую из-под действия документа сотрудничество Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с Москвой, а также совместные с РФ коммерческие запуски в космос, сообщает 112 Украина со ссылкой на CNN.

Согласно сообщению, необходимость внесения корректировок была связана с тем, что американское космическое агентство, а также Министерство обороны США используют российские ракетные двигатели на ракетах-носителях Atlas V и Antares.

Также утверждена поправка о "стратегической важности статьи 5" устава НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного члена Альянса равнозначно нападению на всех его членов.

Напомним, 15 июня Сенат США практически единогласно одобрил законопроект "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", который расширяет санкции против России из-за ряда преступлений, в том числе посягательства на территориальную целостность Украины, агрессию в Сирии и вмешательство в выборы в США. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Ордеры на арест охранников Эрдогана выдала полиция ВашингтонаТрамп считает расследование против него величайшей охотой на ведьмРоссия планирует перекрыть Керченский пролив

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 26072
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 8377
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 17203
  4. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 3143
  5. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 2765
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 4383
  7. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 2201
  8. Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2628
  9. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 2355
  10. Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 801
  1. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 10223 / 11102
  2. Аваков выступил за пересмотр статуса АТО 4311 / 4735
  3. Газ для украинцев может подешеветь 3370 / 3707
  4. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 3319 / 3642
  5. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 3052 / 3655
  6. В Киеве вырастет квартплата 1865 / 2142
  7. Геращенко анонсировала подачу Порошенко в Раду законопроекта о реинтеграции Донбасса 1616 / 1747
  8. Дело налоговиков: у экс-главы Налоговой Харьковщины нашли золотые слитки, $215 тысяч, €15,7 тысячи 1595 / 1755
  9. Международный слет байкеров в Киеве будут охранять 6 тыс. правоохранителей 1554 / 1750
  10. Путин считает, что санкции против РФ ввели бы и без оккупации Крыма 1391 / 1536
  1. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 29 / 11102
  2. Конфликт между Гройсманом и Садовым набирает обороты 12 / 3642
  3. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 10 / 3655
  4. О пользе эвтаназии. Нужно ли Киеву воскрешать экономический труп ОРДЛО 7 / 611
  5. В Киеве вырастет квартплата 7 / 2142
  6. Аннушка и масло. Почему Россия уже прошла точку невозврата 6 / 1484
  7. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 6 / 4383
  8. Украина вошла в ТОП-50 инновационных стран 5 / 597
  9. Дело налоговиков: у экс-главы Налоговой Харьковщины нашли золотые слитки, $215 тысяч, €15,7 тысячи 4 / 1755
  10. Международный слет байкеров в Киеве будут охранять 6 тыс. правоохранителей 4 / 1750
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.