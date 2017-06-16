Сенат США вывел NASA из санкций против России

Сенат США в ходе голосования по законопроекту о новых санкциях в отношении Российской Федерации одобрил поправку, выводящую из-под действия документа сотрудничество Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с Москвой, а также совместные с РФ коммерческие запуски в космос, сообщает 112 Украина со ссылкой на CNN.

Согласно сообщению, необходимость внесения корректировок была связана с тем, что американское космическое агентство, а также Министерство обороны США используют российские ракетные двигатели на ракетах-носителях Atlas V и Antares.

Также утверждена поправка о "стратегической важности статьи 5" устава НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного члена Альянса равнозначно нападению на всех его членов.

Напомним, 15 июня Сенат США практически единогласно одобрил законопроект "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", который расширяет санкции против России из-за ряда преступлений, в том числе посягательства на территориальную целостность Украины, агрессию в Сирии и вмешательство в выборы в США.