В Минобороны РФ заявили о ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади

В Сирии, по предварительным данным, уничтожен лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает Интерфакс.

Согласно сообщению, аль-Багдади был убит в результате воздушного удара российской авиации в конце мая в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГИЛ.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - заявили российские военные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обновили список самых опасных террористов мира

Российский авиаудар по командному пункту ИГИЛ был нанесен самолетами Су-35 и Су-34 28 мая в 00:35 - 00:45 после подтверждения информации о месте и времени встречи главарей террористов.

В результате авиаудара, по данным Минобороны РФ, также были уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны.

В частности, среди ликвидированных террористов якобы находились эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от города Ракка до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман аль-Шауах.

Напомним, Абу Бакр аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГИЛ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ неоднократно публиковали информацию о его ликвидации, но она в дальнейшем не находила подтверждения.