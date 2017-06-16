После пожара в Лондоне 65 человек объявлены пропавшими без вести

По меньшей мере 65 человек пропали без вести во время пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Sun.

Накануне в полиции Лондона подтвердили, что в результате пожара погибли 17 человек. Вместе с тем правоохранители прогнозируют, что реальное число погибших возрастет.

"Я надеюсь, что это не будет трехзначная цифра", - отметил руководитель лондонской полиции Стюарт Канди, отвечая на вопрос, может ли количество погибших превысить сто человек.

Напомним, что в ночь на 14 июня многоэтажный жилой дом Grenfell Tower в Лондоне охватил пожар.