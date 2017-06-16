При ООН появится антитеррористическое управление

Оперативный бюджет нового управления на 2017 год составит $15 млн

В соответствии с постановлением Генассамблеи ООН, при организации будет создано Управление по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает Анадолу.

Генсек организации Антониу Гутерриш приветствовал данное решение.

Генсек отметил, что одним из основных приоритетов ООН является предотвращение экстремизма и борьба с терроризмом, которые угрожают миру и безопасности.

"Эта резолюция будет способствовать усилиям ООН по обеспечению устойчивого мира, развития и предотвращению конфликтов", - сказал Гутерриш.

Оперативный бюджет нового управления на 2017 год составит $15 млн.