При ООН появится антитеррористическое управление

В соответствии с постановлением Генассамблеи ООН, при организации будет создано Управление по борьбе с терроризмом.
Об этом сообщает Анадолу.
Генсек организации Антониу Гутерриш приветствовал данное решение.
Генсек отметил, что одним из основных приоритетов ООН является предотвращение экстремизма и борьба с терроризмом, которые угрожают миру и безопасности.
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"Эта резолюция будет способствовать усилиям ООН по обеспечению устойчивого мира, развития и предотвращению конфликтов", - сказал Гутерриш.
Оперативный бюджет нового управления на 2017 год составит $15 млн.