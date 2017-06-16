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Главная » Мир » Европейская экономика не должна страдать от санкций против РФ, - Меркель

Европейская экономика не должна страдать от санкций против РФ, - Меркель

Европейская экономика не должна страдать от санкций против РФ, - Меркель
Ангела Меркель / Фото: 17tv.com.ua

Канцлер Германии раскритиковала американские санкции против России

16.06.17 95
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Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала новые санкции против России, которые были введены Сенатом США.

Позицию Меркель по этому вопросу озвучил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

Об этом сообщают мировые СМИ с ссылкой на dpa.

Меркель считает, что от санкций против России не должна страдать европейская экономика.

"Этого не должно было случиться", - сказал Зайберт.

Напомним, 14 июня Сенат США одобрил Закон о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года, который усиливает и вводит новые ограничения, направленные на российских чиновников и бизнес. Ранее с критикой данного решения выступили канцлер Австрии Себастьян Курц и глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

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