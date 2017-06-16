Европейская экономика не должна страдать от санкций против РФ, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала новые санкции против России, которые были введены Сенатом США.
Позицию Меркель по этому вопросу озвучил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.
Об этом сообщают мировые СМИ с ссылкой на dpa.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин: Россия потеряла от санкций 50-52 млрд долларов
Меркель считает, что от санкций против России не должна страдать европейская экономика.
"Этого не должно было случиться", - сказал Зайберт.
Напомним, 14 июня Сенат США одобрил Закон о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года, который усиливает и вводит новые ограничения, направленные на российских чиновников и бизнес. Ранее с критикой данного решения выступили канцлер Австрии Себастьян Курц и глава МИД Германии Зигмар Габриэль.