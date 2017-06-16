Взрыв в детском саду в Китае - это теракт

В результате теракта погибли восемь человек, ранены почти 60

Взрыв возле детского сада в Китае, в результате которого погибли восемь человек и были ранены почти 60, устроил 22-летний мужчина, который также погиб.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на News.com.au.

Полицейские говорят, что подозреваемый был идентифицирован в первую очередь с помощью камеры безопасности и ДНК материалов, собранных на месте взрыва.

Напомним, взрыв произошел около 16:50 по местному времени у входа в детский сад, который находится в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу. Взрыв прогремел в тот момент, когда родители забирали детей из детского сада.