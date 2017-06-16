Количество жертв пожара в Лондоне возросло до 30 человек

Лондонские полицейские сообщают, что количество жертв пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower достигло 30 человек. Об этом сообщает издание The Associated Press в Twitter.

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Ранее в полиции Лондона сообщали, что в результате пожара погибли 17 человек, а пропавшими без вести считаются 65 жильцов дома.

BREAKING: London police say the number of victims has increased to 30 in the west London fire. — The Associated Press (@AP) 16 июня 2017 г.

Напомним, что в ночь на 14 июня многоэтажный жилой дом Grenfell Tower в Лондоне охватил пожар. По данным экспертов, быстрому распространению огня способствовала низкокачественная облицовка фасада.

Облицовка во время пожара работала подобно дымоходу — пламя поднималось по ней беспрепятственно между этажами. Этому способствовали щели между самой облицовкой и стенами здания.