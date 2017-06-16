Психологический Перл-Харбор. Кто лжёт — президент США или бывший директор ФБР

Вашингтон в смятении. Пять месяцев миновало со дня инаугурации нового президента, а скандалы идут один за другим, как приступы шквального ветра, и конца-края этому не видно. Систему сдержек и противовесов трясёт и качает. Легендарный ведущий и комментатор Дэн Разер назвал нынешнюю ситуацию "психологическим Перл-Харбором", имея в виду, что США пропустили серьёзнейший удар от противника, в этом случае — от России, той самой России, которая насмехается над американской демократией. Поводы для этого непрерывно даёт не кто иной, как сам американский президент. И первым, кто бросил Дональду Трампу перчатку, был директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми. Теперь уже бывший директор.

Выстрел себе в ногу

События наверняка бы развивались менее драматичным образом, если бы Дональд Трамп не решил разрядить обстановку привычным для себя, владельца многомиллионного бизнеса, образом: уволить того, кто, на его взгляд, создаёт проблемы. Проблемы создавал глава ФБР: а) не спустил, как его просил Трамп, на тормозах дело Майкла Флинна, советника президента по национальной безопасности, имевшего сомнительные отношения с русскими; б) не заверил президента в разговоре тет-а-тет в своей безусловной лояльности; в) не рассказал американской общественности, что лично Трамп не находится под следствием по делу о вмешательстве русских в президентскую гонку.

На следующий день после увольнения Джеймса Коми Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла Сергея Кисляка и похвастался им, что отправил в отставку "невменяемого" главу ФБР, чтобы облегчить колоссальное давление на себя из-за расследования по "русскому делу".

Но вот тут-то вместо ожидаемого облегчения и начались настоящие проблемы. Широкой публике тут же стали известны подробности разговора Трампа с русскими товарищами, а также факты давления на директора ФБР, предшествовавшие его увольнению. Поскольку официальная причина досрочной отставки Коми была названа одна, а русским президент сообщил о другой, связанной как раз с ними, с русскими, скандал разразился неимоверный. Всё это на фоне непрекращающегося потока новых сообщений о странных шурах-мурах президентской администрации с людьми Путина.

Сенатский комитет по разведке резонно решил выслушать уволенного Коми и из первых уст услышать, как обстояли дела. Такие слушания были назначены на вторник, 6 июня. Ожидания не подвели.

Этот ушлый Коми

Джеймс Коми отработал безупречно. Он предоставил публике последовательную и убедительную историю о человеке, который не заслуживает занимать пост президента

В отличие от Дональда Трампа, Джеймс Коми далеко не новичок в коридорах власти и не раз участвовал в парламентских слушаниях. Он работал заместителем генерального прокурора США, когда президентом был Буш-младший, и на посту главы ФБР пробыл с 2013 года. Сменил как раз нынешнего специального прокурора Роберта Мюллера, назначенного расследовать дело о вмешательстве русских в избирательный процесс. Коми и Мюллер друг о друге самого высокого мнения, как, кстати, и сотрудники бюро о своих бывших шефах.

Если до отставки была высокая вероятность, что Джеймс Коми не уйдёт без боя, то после неё это стало очевидно, и на слушаниях он добавил деталей. Выяснилось, что утечку в прессу содержания его разговоров с Трампом организовал сам уволенный, через знакомого профессора права Колумбийского университета Дэниела Ричмана. Отставка произошла 9 мая, а 16 мая газета The New York Times сообщила, что директор Коми сразу после странных встреч с президентом делал памятные записки и знакомил с ними своё ближайшее окружение в бюро. И содержание этих заметок явно указывало на признаки злоупотребления властью. Умышленный слив Коми пояснил так: "Администрация решила опорочить меня и, что более важно, ФБР, заявляя, что в организации неразбериха, что она плохо управляется и утратила веру в своего руководителя. Всё это простая и очевидная ложь".

А за день до сенатских слушаний Джеймс Коми распространил текст с описанием своих разговоров с Трампом, запустив ещё одну волну обсуждения адекватности президентских действий. Кроме всего прочего, там он указал, что с президентом Обамой за три с половиной года совместной работы он контактировал дважды, включая короткое прощание с уходящим главой Белого дома. За четыре месяца работы с Трампом контактов было девять, включая телефонные разговоры, а личные тот пытался вести с глазу на глаз, без лишних свидетелей. Тем самым экс-шеф ФБР подчёркивал, насколько ненормальна явная попытка президента установить покровительственные отношения над его организацией.

На самих же слушаниях, получив почти три сотни вопросов, Джеймс Коми вёл себя уверенно, спокойно и с достоинством, обещая часть ответов дать на закрытых слушаниях и тем самым намекая, что в отношении окружения Трампа имеется достаточно засекреченной информации, по которой идёт работа. В частности, речь шла и о генпрокуроре Джеффе Сешнсе, непосредственном руководителе Коми. Было ли препятствование правосудию с перспективами импичмента? Боб Мюллер разбёрется, заверял всех Коми. Иными словами, продолжение следует.

В кругу друзей. Овальный кабинет, 10 мая. Дональд Трамп вскоре поделится с русскими гостями облегчением после отставки директора ФБР

Даёшь аудио!

Ещё 12 мая президент Трамп разместил в Twitter запись, показавшуюся тогда странной: "Пусть Джеймс Коми уповает на то, что не существует записей наших разговоров, перед тем как он начнёт устраивать утечки в прессу!" Это не только не остановило Коми, как мы уже знаем, а лишь ускорило его действия. Что касается записей, которые якобы имеются у президента, отставной директор прокомментировал: "Боже мой, я надеюсь, что записи имеются!"

После слушаний все ожидали, какова же будет реакция президентской стороны на прозвучавшие разоблачения. Там заняли простую линию: Коми лжёт. Дескать, не было ни просьбы по Флинну, ни попыток добиться заверений в лояльности. На вопрос об обнародовании записей сам Дональд Трамп заявил: "В самое ближайшее время". Времени уже прошло немало, записей всё нет. Хотя, казалось бы, вопрос решается предельно просто: вот, слушайте и судите сами.

Следует сказать, Джеймс Коми отработал безупречно. Он предоставил публике последовательную и убедительную историю о человеке, который не заслуживает занимать пост президента. И потому что он не понимает и не принимает основных принципов и правил этой работы, в том числе границ вмешательства в работу исполнительных органов, и в силу некоторых личных особенностей. Как сказал Коми, поясняя, почему он решил делать записи о встречах с Трампом и знакомить с ними близкий круг, специфика собеседника вынуждала допускать, что тот может солгать о содержании этих разговоров без свидетелей, и глава ФБР таким образом просто страховался. Публике оставалось только самой себе ответить на вопрос, кто лжёт — вчерашний почитаемый директор уважаемой организации, стоящей на защите Конституции США, или выскочка-миллиардер, неожиданно возглавивший страну, но которого при этом неоднократно ловили на вранье и лёгком прибрехивании.

Россия ответит, а Трамп?

В ходе слушаний Джеймс Коми неоднократно заявлял, что вопрос вмешательства русских в избирательный процесс президентской кампании не подлежит ни малейшему сомнению, и никто из сенаторов по этому поводу не стал возражать. Действительно, в Вашингтоне это уже общая точка зрения. Республиканцам лишь важно вывести из-под подозрений своего президента, и они неоднократно подчёркивали, что Коми засвидетельствовал: сам Трамп не является объектом расследования по "русскому делу". "Не находился", — уточняют демократы, ведь Коми уже больше месяца не у дел, и как там сейчас всё обстоит, знает только Боб Мюллер.

Дело "Уотергейт" при Никсоне бледнеет на фоне скандала о вмешательстве русских и увольнения главы ФБР

Но что действительно поражает в рассказе экс-директора ФБР, это то, что Трамп при всей навязчивой частоте контактов с руководителем бюро ни разу не поинтересовался у того, что происходит на фронтах контрразведывательного противодействия русским. Вся страна на ушах, обсуждает вмешательство внешней враждебной силы во внутренние дела Америки, но руководителя США эта тема не увлекает. Он для себя решил, что проблема надуманна, и все уверения профессионалов в расчёт не берутся.

Кстати, Джеймс Коми, пойдя на конфликт с главой Белого дома, стал выразителем не только своей позиции, но и всего разведывательного сообщества США, крайне обеспокоенного тем, что себе позволяют русские в Америке при явном попустительстве президента. Отсюда постоянные утечки в прессу от хорошо информированных источников. Как и Коми, специалисты по национальной безопасности оказываются перед выбором между демонстрацией лояльности нынешней администрации и защитой страны. Недаром Джеймс Клеппер, директор Национальной разведки США при Обаме, говорит, что дело "Уотергейт" при Никсоне бледнеет на фоне скандала о вмешательстве русских и увольнения главы ФБР: там шла речь о внутренних делах, тут же под ударом оказываются сами Соединённые Штаты, причём этот удар инспирирован извне.

Единого мнения о том, что России придётся ответить, придерживаются и республиканцы, и демократы. Авторитетный сенатор-республиканец Линдси Грэм объявил о принятии в ближайшее время закона с жёсткими санкциями против России за вмешательство в выборы. Причём сенатор заверил: в случае вето со стороны президента Трампа наберётся достаточно голосов, чтобы это вето преодолеть.

А вот удастся ли выкрутиться самому Трампу, остаётся вопросом. Знатоки процедур говорят, что серьёзное расследование всех обстоятельств, связанных с возможной координацией действий между командой Трампа и русскими, может занять много месяцев и даже растянуться не на один год. Это значит, что качать Вашингтон будет ещё долго. Из последнего на момент дописывания текста: генеральные прокуроры федерального округа Колумбия и штата Мэриленд подают в суд против Трампа, поскольку он, сохранив право собственности на свою компанию после избрания президентом, получал выгоду от иностранных правительств, что запрещено конституцией. Удары продолжают сыпаться на 45-го президента США, причём с разных сторон. Защищаться всё сложнее. И что парадоксально: чем слабее его защита, тем сильнее американская демократия, и наоборот.