У освобожденного из тюрьмы в КНДР американского студента диагностировали поражение мозга

Юноша не демонстрирует признаков понимания языка и не реагирует на окружение

Американскому 22-летнему студенту Отто Уормбиру, который 17 месяцев провел в тюрьме Северной Кореи по подозрению в попытке украсть флаг, диагностировали поражения отделов головного мозга, а также значительное отмирание его тканей.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что сейчас состояние студента стабильное, однако он не демонстрирует никаких признаков понимания языка. Юноша также не реагирует на окружение.

Директор подразделения неврологии в медицинском центре Университета Цнициннати Дэниел Кантер рассказал, что бывший узник КНДР ничего не говорит и не способен делать каких-либо целенаправленных действий. Медики считают, что причиной поражения мозга Уормбира могло стать кислородное голодание.

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Напомним, власти КНДР освободили американского студента Отто Уормбира, осужденного в 2016 году к 15 годам тюрьмы. Родители студента рассказали The Washington Post, что их сын находится в состоянии комы. Представители КНДР сообщили семье Уормбира, что вскоре после суда у него диагностировали ботулизм. По утверждению северокорейской стороны, Уормбир упал в кому, когда принял снотворное.