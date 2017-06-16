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Главная » Мир » Навальный выйдет на свободу на пять суток раньше

Навальный выйдет на свободу на пять суток раньше

Навальный выйдет на свободу на пять суток раньше
Фото из открытых источников

Суд, оказывается, не учел, что у оппозиционера на иждивении двое детей 

16.06.17 42
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Московский городской суд смягчил наказание политику Алексею Навальному, 12 июня задержанному в собственном подъезде.

Об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Срок админареста сократили с 30 суток до 25. По мнению судьи, суд не учел, что у Навального на иждивении двое детей. Судья также приняла во внимание состояние здоровья Навального. Ранее защита оппозиционера заявила, что он находится на интенсивном лечении у офтальмологов из-за ожога глаза.

Отметим, Навальный просил отменить решение об аресте. Адвокаты политика отмечали, что в деле нет состава правонарушения, а назначенное наказание слишком суровое. Они подчеркивали, что Навальный не значился среди организаторов акции, и отмечали, что видео, в котором оппозиционер призывал выходить на Тверскую улицу, не может быть доказательством его вины.

Напомним, россияне из партии Навального попросили политубежище в Украине.

 

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