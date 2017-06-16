Навальный выйдет на свободу на пять суток раньше

Суд, оказывается, не учел, что у оппозиционера на иждивении двое детей

Московский городской суд смягчил наказание политику Алексею Навальному, 12 июня задержанному в собственном подъезде.

Об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Срок админареста сократили с 30 суток до 25. По мнению судьи, суд не учел, что у Навального на иждивении двое детей. Судья также приняла во внимание состояние здоровья Навального. Ранее защита оппозиционера заявила, что он находится на интенсивном лечении у офтальмологов из-за ожога глаза.

Отметим, Навальный просил отменить решение об аресте. Адвокаты политика отмечали, что в деле нет состава правонарушения, а назначенное наказание слишком суровое. Они подчеркивали, что Навальный не значился среди организаторов акции, и отмечали, что видео, в котором оппозиционер призывал выходить на Тверскую улицу, не может быть доказательством его вины.

Напомним, россияне из партии Навального попросили политубежище в Украине.