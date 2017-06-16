Пентагон не подтверждает информацию российских военных о гибели лидера ИГИЛ

Министерство обороны США заявило, что не может подтвердить информацию российских военных о гибели лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади в результате налета российской авиации.
Об этом сообщают зарубежные СМИ.
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В заявлении Пентагона говорится, что США не видели информации, подтверждающей смерть аль-Багдади.
Отметим, В средствах массовой информации ранее неоднократно сообщалось о смерти лидера «Исламского государства», но все эти сообщения впоследствии не получили подтверждения., но эта информация впоследствии не получила подтверждения.
Напомним, в Минобороны РФ заявили о ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади.