В Москве арестовали школьника за нападение на полицейского

Парню запрещено общаться со всеми, кроме родственников, педагогов и следователей, а также пользоваться интернетом

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест 17-летнего Михаила Галяшкина, подозреваемого в нападении на полицейского на протестной акции 12 июня.

Об этом сообщают российские СМИ. По версии следствия, подозреваемый распылил газ из баллончика в лицо полицейскому. Пострадавший получил ожог глаз.

Школьник отправлен под домашний арест на два месяца. Галяшкину запрещено общаться со всеми, кроме родственников, педагогов и следователей, а также пользоваться интернетом. Учебные заведения ему посещать разрешается.

Мать арестованного школьника Ольга Галяшкина сообщила, что ее сын постоянно носит с собой газовый баллончик. "Когда он был маленький, на него напала собака", — пояснила она.

При этом она позиционирует сына "как анархиста, сторонника Эдуарда Лимонова, при этом выступает за правовое государство".

Напомним, Навальный выйдет на свободу на пять суток раньше.