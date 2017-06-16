Минюст США начал официальное расследование против Трампа

Об этом сообщил сам Трамп

Министерство юстиции США начало официальное расследование в отношении американского президента Дональда Трампа.

Об этом написал в Twitter сам американский лидер.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2017 г.

"В отношении меня начал расследование тот человек (за то, что я уволил директора ФБР), который велел мне уволить директора ФБР! Охота на ведьм", - написал Трамп.

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Напомним, в мае Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал предполагаемые "связи Трампа с Россией", не подтвержденные ни в Белом доме, ни в Кремле.

После этого в СМИ стали появляться предположения, что якобы Трамп пытался давить на Коми. Однако сам экс-директор ФБР не обвинял американского президента напрямую, отметив, что это находится в компетенции спецпрокурора.

Также сообщалось, что спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер начал расследование против Дональда Трампа из-за вероятного воспрепятствования правосудию. Детали расследования неизвестны.