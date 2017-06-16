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Главная » Мир » В Латвии директора школы оштрафовали за использование русского языка

В Латвии директора школы оштрафовали за использование русского языка

В Латвии директора школы оштрафовали за использование русского языка
Фото: La-study.com.ua

Там с этим строго

16.06.17 123
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Центр государственного языка Латвии составил протокол на директора 12-й средней школы города Лиепая Валерия Епископосова за то, что тот на выпускном 9 классов не обеспечил перевод информации на латышский язык.

Об этом сообщает Delfi.

Глава регионального отделения Центра Сармите Павулена сообщила, что в этом году были проведены проверки в 16 учебных заведениях по всей Латвии. В пяти из них выявили нарушения - оказалось, что на выпускных не был обеспечен перевод информации на латышский язык.

В частности, в Лиепайской школе директор произнес свою речь на выпускном на латышском. Далее его должна была сменить заместитель, которая, однако, не смогла присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья. Сам директор провести весь выпускной на государственном языке не смог. В итоге ему пришлось использовать русский язык.

Директор признал нарушение. Он пообещал, что на выпускном 12-х классов таких нарушений не будет.

Это первый подобный протокол в школе.

В Латвии один государственный язык - латышский. Но в стране проживает большой процент русскоязычных граждан. В 2000 году в Латвии вступил в силу закон о государственном языке, согласно которому все публичные мероприятия должны быть обеспечены переводом на латышский язык. Нарушение закона грозит штрафом. За соблюдением нормы о языке следит специальное ведомство - Центр государственного языка.

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