100 тысяч иракских граждан ИГИЛ удерживает в качестве "живого щита", - ООН

Заложники живут практически без пищи, воды и электричества в условиях все более обостряющейся нищеты и паники

Боевики террористической группировки "Исламское государство" могут удерживать более 100 тысяч иракских граждан для "живого щита" в Старом городе Мосула (Ирак), сообщили в Организации Объединенных Наций.

"Более 100 тысяч гражданских лиц все еще могут удерживаться в Старом городе", - сообщил представитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Бруно Гедо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правозащитники раскритиковали коалицию за использование белого фосфора в Сирии и Ираке

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на AFP.

По словам Гедо, боевики ИГИЛ захватили мирных жителей за пределами Мосула и насильно переместили в Старый город для использования в качестве "живого щита".

Представитель ООН подчеркнул, что заложники живут практически без пищи, воды и электричества в условиях все более обостряющейся нищеты и паники. При этом, по его словам, снайперы ИГИЛ стреляют в любого, кто пытается покинуть контролируемый ими периметр Мосула.

Напомним, шиитские ополченцы потеснили ИГИЛ в Ираке.