Google могут оштрафовать на 1 млрд евро

Решение будет объявлено в ближайшие недели

Американская компания Google, входящая в холдинг Alphabet, может быть оштрафована на 1 млрд евро.

Как пишет The Financial Times, на которые ссылаются мировые СМИ, компания обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением на рынке при создании сервиса Google Shopping ("Google Покупки").

Решение будет объявлено в ближайшие недели, отмечает издание.

Alphabet по итогам 2016 года получила выручку в районе $90 млрд, значит, штраф может составить почти 10% доходов.

Разбирательство о нарушении антимонопольного законодательства Google длится с 2010 года. Американская корпорация неоднократно предлагала варианты, которые могли бы разрешить сложившуюся ситуацию, однако не смогла достичь компромисса с регулятором.

Напомним, Google сообщил о запуске процедуры проверки новостей на достоверность.