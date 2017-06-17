Пострадали двое военных и еще семь пропали без вести

Эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом у побережья Японии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на американские СМИ.

Fitzgerald шел примерно в 56 милях к юго-западу от Йокосуки (Япония), и столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени.

Корабль ВМС США принял удар в правый борт, в результате чего был поврежден корпус судна, в том числе ниже ватерлинии. Столкновение привело к частичному затоплению, однако корабль находится на плаву с ограниченными возможностями движения.

В результате столкновения эсминца с филиппинским контейнеровозом пострадали по меньшей мере два человека, в том числе командир корабля.

"На данный момент есть двое раненых, которые нуждались в медицинской эвакуации. Один из них - командор Брайс Бенсон, командир корабля Fitzgerald, доставлен в военно-морской госпиталь на острове Йокосука и, как сообщается, находится в стабильном состоянии", - отметили в штабе флота.

Также в ВМС США сообщили, что семь членов экипажа пропали без вести, продолжаются их поиски.