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Главная » Мир » Видео Американский эсминец столкнулся с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии

Видео Американский эсминец столкнулся с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии

<span class="label red">Видео</span> Американский эсминец столкнулся с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии
Эсминец ВМС США Fitzgerald / Фото: Korabli.eu

Пострадали двое военных и еще семь пропали без вести

17.06.17 261
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Эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом у побережья Японии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на американские СМИ.

Fitzgerald шел примерно в 56 милях к юго-западу от Йокосуки (Япония), и столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени.

Корабль ВМС США принял удар в правый борт, в результате чего был поврежден корпус судна, в том числе ниже ватерлинии. Столкновение привело к частичному затоплению, однако корабль находится на плаву с ограниченными возможностями движения.

В результате столкновения эсминца с филиппинским контейнеровозом пострадали по меньшей мере два человека, в том числе командир корабля.

"На данный момент есть двое раненых, которые нуждались в медицинской эвакуации. Один из них - командор Брайс Бенсон, командир корабля Fitzgerald, доставлен в военно-морской госпиталь на острове Йокосука и, как сообщается, находится в стабильном состоянии", - отметили в штабе флота.

Также в ВМС США сообщили, что семь членов экипажа пропали без вести, продолжаются их поиски.

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