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Главная » Мир » Елизавета II рассказала о "мрачных настроениях" в Британии
Елизавета II рассказала о "мрачных настроениях" в Британии
Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II рассказала о "мрачных настроениях" в Британии

Но, несмотря на череду трагедий в стране, люди по-прежнему готовы помогать друг другу

17.06.17 236
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Королева Елизавета II в заявлении по поводу своего дня рождения отметила, что Великобритания погрузилась в "мрачные настроения" на фоне событий последних недель - пожара в здании Grenfell Tower, нападения на лондонском мосту и теракта в манчестерском концертном зале. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Сегодня, по традиции, праздничный день. Однако в этом году трудно не заметить, что нация впала в крайне мрачные настроения. За последние месяцы страна пережила череду ужасных трагедий", - заявила королева.

При этом Елизавета II отметила, что британцы не падают духом и помогают друг другу в трудные минуты.

"Как нация, мы продолжаем думать и молиться о всех тех, кого напрямую затронули эти события. В ходе недавних встреч (с пострадавшими, - ред.) в Манчестере и Лондоне меня поразила готовность людей во всей стране оказывать поддержку и помогать тем, кто отчаянно в этом нуждается", - подчеркнула Елизавета II.

Королева в пятницу встречалась с пострадавшими от манчестерского теракта и от пожара в Grenfell Tower.

"Во времена испытаний Соединенное королевство оставалось непоколебимым перед лицом опасности. Объединенные общим горем, мы также решительно настроены, без страха и без избирательности помогать всем тем, кто заново строит свои жизни, на которых оставили свой ужасный отпечаток разрушения и потери", - завершается послание Елизаветы II.

17 июня в этом году официально празднуется день рождения королевы. Обычно праздник проходит во вторую субботу июня, но в нынешнем году его перенесли на неделю.

Напомним, череда трагических событий в Британии началась в конце марта - 22 марта на Вестминстерском мосту британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.

Теракт в Манчестере произошел через два месяца - 22 мая смертник взорвал бомбу на концерте певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека.

Около недели спустя, 3 июня, трое мужчин в Лондоне намеренно сбили автомобилем нескольких пешеходов, а затем стали нападать на прохожих с ножами. Погибли 8 человек, несколько десятков получили ранения.

14 июня как минимум 30 человек погибли, десятки пострадали в результате сильнейшего пожара, много часов бушевавшего в многоэтажном жилом доме на западе Лондона.

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