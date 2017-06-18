Археологи раскопали в Эфиопии забытый город

На востоке Эфиопии британские археологи обнаружили забытый город Харла, построенный в Х веке до нашей эры. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Археологи раскопали, в частности, мечеть ХІІ века.

Профессор Тимоти Инсолл из Эксетерского университета в Британии сообщил, что город Харла был региональным ремесленным и торговым центром. По его словам, ремесленники города специализировались на изготовлении бижутерии и ювелирных изделий.

Население Харлы было смешанным и состояло из иностранцев и местных, которые вели торговлю с другими странами региона Красного моря, Индийского океана и возможно даже Аравийского залива. Обнаруженные артефакты были привезены в город с Мадагаскара, Мальдивских островов, из Йемена и Китая.

"Это открытие переворачивает наше представление о торговле в этой забытой археологами части Эфиопии", - говорит профессор Инсолл.

Раньше о местности, где нашли город, ходили предания о том, что там обитают гиганты, из-за зданий, построенных из крупных каменных блоков.

"Мы это, конечно, опровергли, но по-моему нам не верят", - говорит профессор Инсолл об этой местной легенде.

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В заявлении команды археологов говорится, что они планируют провести анализ примерно 300 тел с местного кладбища, чтобы узнать, что ели захороненные в древности люди. Раскопки продолжатся в следующем году.