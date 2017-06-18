В США команда сатирического шоу The Daily Show открыла библиотеку твитов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Hollywood Reporter.

"Вы можете сказать о Трампе все, что угодно. Он может быть плохим президентом или геополитиком, но он чертовски хорош в Twitter", - отметили организаторы.

Библиотека состоит из 140 сообщений, которые распределены по категориям и разделам. Есть такие, где он пишет послания своим противникам и "проигравшим", есть раздел с пожеланиями Трампа.









Фото: hollywoodreporter.com