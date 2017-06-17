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Главная » Мир » Администрация Трампа хочет смягчить законопроект о новых санкциях против РФ

Администрация Трампа хочет смягчить законопроект о новых санкциях против РФ

Администрация Трампа хочет смягчить законопроект о новых санкциях против РФ
Белый дом / Фото: infousa.ru

Документ в нынешнем виде "свяжет руки" США в работе по улучшению российско-американских отношений

17.06.17 40
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Администрация президента США намерена работать с республиканцами в Палате представителей для внесения изменений, которые бы смягчили законопроект о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации, передает УНИАН.

По словам источника, Белый дом обеспокоен тем, что текущая версия законопроекта "свяжет руки" в возможности улучшить отношения между США и Россией, о чем публично говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В свою очередь, демократы в Сенате, напротив, обеспокоены тем, что администрация президента Дональда Трампа может пойти на отмену нового законопроекта о санкциях против России.

Источник добавил, что в Белом доме поддерживают сохранение санкций против России, и пока не рассматривают возможность ветирования президентом законопроекта о новых санкциях.

При этом он отметил, что Белый дом уверен в наличии союзников в Палате представителей среди республиканцев, которые также обеспокоены прецедентом, когда законодатели будут ограничивать права исполнительной власти в лице администрации президента контролировать вопрос санкций.

Напомним, 14 июня Сенат США одобрил Закон о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года, который усиливает и вводит новые ограничения, направленные на российских чиновников и бизнес.

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