Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Во Франции в воскресенье проходит второй тур парламентских выборов.
Об этом сообщают мировые СМИ.
"Избирательные участки во Франции в воскресенье открылись для второго тура выборов", - говорится в сообщении.
Опросы общественного мнения прогнозируют победу партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика".
В то же время аналитики говорят, что можно ожидать рекордно низкой явки.
Напомним, в первом туре парламентских выборов во Франции победила партия президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика".