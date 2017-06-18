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Главная » Мир » В лесных пожарах сгорели 58 португальцев

В лесных пожарах сгорели 58 португальцев

В лесных пожарах сгорели 58 португальцев
timeszp.com

Большинство людей оказались в огненной ловушке на автомобильной дороге при попытке эвакуироваться в безопасные районы

18.06.17 78
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В Португалии в результате крупнейшего лесного пожара погибли десятки людей. К этому моменту известно о 58 жертвах. Об этом сообщают мировые СМИ.

Пожар возник еще в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди к северо-востоку от Лиссабона. Большинство людей оказались в огненной ловушке на автомобильной дороге при попытке эвакуироваться в безопасные районы.

В борьбе с огнем задействованы почти 680 человек. но до сих пор его не удается взять под контроль. Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха и ветер. 

Страны ЕС направляют в Португалию пожарные самолеты. Председатель правительства Испании Мариано Рахой отметил, что "потрясен трагическими событиями" в Португалии. 

Напомним, количество жертв пожара в Лондоне возросло до 58 человек.

 

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