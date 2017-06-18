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Главная » Мир » Более половины британцев хотят нового референдума о выходе из ЕС

Более половины британцев хотят нового референдума о выходе из ЕС

Более половины британцев хотят нового референдума о выходе из ЕС
Фото из открытых источников

Опрос проводился с 16 по 17 июня, в нем приняли участие 1005 человек.

18.06.17 180
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Больше половины британцев хотели бы проведения второго референдума по выходу страны из ЕС.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Independent.

53% опрошенных выступили за проведение референдума, на котором бы должен был решаться вопрос принятия или не принятия условий окончательного соглашения по Brexit. 47% опрошенных против идеи такого референдума.

Во время проведения аналогичного опроса в апреле 54% британцев заявили, что не поддерживают идею подобного референдума.

Также опрос показал рост в обществе оппозиции так называемому "жесткому Brexit". Так, только 35% опрошенных согласны с утверждением премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что "отсутствие соглашения лучше плохого соглашения".

Опрос проводился с 16 по 17 июня, в нем приняли участие 1005 человек.

Напомним, ближайшие советники Терезы Мэй ушли в отставку.

 

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