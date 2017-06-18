Военные КНДР сбегают в Южную Корею

Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею, переплыв через реку Ханган.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.
Мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву. Заметившему его южнокорейскому солдату морской пехоты беглец крикнул: "Не убивайте меня, я хочу перейти на вашу сторону". Теперь его будут допрашивать южнокорейские военные.
Это уже второй побег за последнюю неделю. На прошлой неделе другой северокорейский солдат прошел через строго охраняемую границу, разделяющую две страны.
Ранее солдаты бежали с частотой примерно раз в год.
По данным южнокорейских властей, с момента окончания Корейской войны более чем 30 тысяч граждан Северной Кореи бежали на юг, причем большинство из них совершили побег через Китай, который делит самую длинную границу с КНДР.
Напомним, Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны: вооруженный конфликт закончился в 1953 году соглашением о перемирии, а не официальным мирным договором.