Военные КНДР сбегают в Южную Корею

Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею, переплыв через реку Ханган.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

Мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву. Заметившему его южнокорейскому солдату морской пехоты беглец крикнул: "Не убивайте меня, я хочу перейти на вашу сторону". Теперь его будут допрашивать южнокорейские военные.

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Это уже второй побег за последнюю неделю. На прошлой неделе другой северокорейский солдат прошел через строго охраняемую границу, разделяющую две страны.

Ранее солдаты бежали с частотой примерно раз в год.

По данным южнокорейских властей, с момента окончания Корейской войны более чем 30 тысяч граждан Северной Кореи бежали на юг, причем большинство из них совершили побег через Китай, который делит самую длинную границу с КНДР.

Напомним, Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны: вооруженный конфликт закончился в 1953 году соглашением о перемирии, а не официальным мирным договором.