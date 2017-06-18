Грузинская мечта поддержала идею восстановления монархии

Идею с возобновлением грузинского царем поддерживает и патриарх Илия II

Партия "Грузинская мечта" положительно отнеслись к возможности восстановления в стране конституционной монархии.

"Восстановление конституционной монархии, возможно, придаст стране определенной особенности, индивидуализма и шарма", - заявил один из лидеров парламентского большинства, председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, передает Интрефакс-Украина.

Так он прокомментировал заявление, сделанное Патриархом всея Грузии Илией II в воскресенье, 18 июня, во время молебна в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси о том, что, возможно, стоит подумать о конституционной монархии, которая вернет спокойствие стране.

"Позиция патриарха всегда заслуживает огромного уважения", - отметил в связи с этим Мдинарадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Император Японии намерен отречься от престола

По словам депутата, "ничего не исключено".

По его мнению, пока рано говорить о восстановлении в Грузии конституционной монархии, но через 10-20 лет этот вопрос может встать на повестке дня.

Илия II во время воскресного молебна напомнил, что с Божьей милостью, Грузией руководил царь.

"Сегодня учащаются в мире случаи, когда царь называется монархом, царь царствует, но не управляет. Это называется конституционной монархией и приносит спокойствие стране", - сказал предстоятель Грузинской православной церкви.

Напомним, экс-премьера Грузии приговорили к очередному тюремному сроку.