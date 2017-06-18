Памеле Андерсон титул графини присвоил псевдопринц Черногории и Македонии

Представитель местной полиции, комментируя инцидент, сказал: "Мы видели странные вещи, но подобное - никогда"

В Италии разоблачили мужчину, который много лет выдавал себя за принца Черногории и Македонии.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mail.

Он встречался с представителями власти, богачами и знаменитостями.

Представитель местной полиции, комментируя инцидент, сказал: "Мы видели странные вещи, но подобное - никогда".

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В 2015 году даже предоставил актрисе и модели Памеле Андерсон статус графини. Она при этом стала перед ним на колени, а так называемый "принц" положил ей серебряный меч на плечо.

Цернетич на своем веб-сайте публиковал десятки фотографий, на которых он был вместе с известными людьми, в частности, звездой тенниса Новаком Джоковичем и архиепископом Монако.

Напомним, грузинская мечта поддержала идею восстановления монархии.