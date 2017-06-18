Землетрясение и цунами в Гренландии: есть пострадавшие

В Гренландии произошло наводнение, вызванное землетрясением мощностью 4 балла и цунами.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Ekstra Bladet.

"Землетрясение магнитудой 4 балла произошло вечером в субботу неподалеку поселение Nuugaatsiaq на юго-западе Гренландии", - говорится в сообщении.

Землетрясение вызвало высокие волны, которые накрыли поселения и подтопили значительную территорию.

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Всего в поселении жил 101 житель, 78 из которых эвакуировали. Двое людей получили тяжелые ранения, у семи человек ранения не такие серьезные. Еще 23 человека должны быть эвакуированы, однако власть проверяет информацию, были ли они на момент землетрясения в поселении.

Кроме того, в результате цунами в море смыло 11 домов.

Напомним, ученые выпустили атлас катастроф.