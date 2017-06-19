Владельцы мессенджеров не будут делиться данными со спецслужбами ФРГ

Даже в самой WhatsApp не могут перехватить эти сообщения

Владельцы мессенджеров исключают возможность передачи данных немецким спецслужбам. Применяемое сквозное шифрование предусматривает, что "только те, с кем ведется диалог, могут просматривать сообщения", - сообщил представитель компании WhatsApp немецкому изданию Welt am Sonntag, на которое ссылаются мировые СМИ.

Даже в самой WhatsApp не могут перехватить эти сообщения. "Именно поэтому WhatsApp не может передать эти данные третьей стороне, в том числе и спецслужбам", - заявляют в компании.

В швейцарской компании Threema, разработавшей одноименный мессенджер, также не собираются сотрудничать с немецкими спецслужбами. "Threema находится в зоне действия швейцарского правосудия", а значит закон не обязывает компанию к подобному сотрудничеству, заявил один из учредителей Threema Мартин Блатт. Кроме того, это "противоречило бы ценностям компании", подчеркнул он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Германии вместе с главами МВД немецких земель приняли решение о том, что спецслужбы должны получить доступ к сообщениям, передаваемым через мессенджеры. Спецслужбы должны как юридически, так и технически быть подготовлены для перехвата сообщений в мессенджерах, отметил глава МВД Германии Томас де Мезьер, равно как они уже могут перехватывать смс и телефонные переговоры.