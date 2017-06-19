Наезд фургона на пешеходов в Лондоне будет расследоваться как теракт

Погиб один человек

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что наезд фургона на пешеходов возле одной из мечетей Лондона будет расследоваться как террористическая атака.

Утром 19 июня она проведет экстренное совещание относительно инцидента.

Об этом сообщают английские СМИ.

Отметим, в ночь на понедельник, 19 июня, в результате наезда фургона на пешеходов вблизи мечети в Лондоне пострадало более 10 человек. 1 человек погиб.

Очевидцы происшествия задержали водителя и передали его в руки полиции.

Напомним, вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть в Вестминстерский дворец.