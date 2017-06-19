Все семь пропавших матросов с американского корабля Fitzgerald мертвы

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Военно-морской флот США подтверждает, что все семь пропавших матросов с эсминца Fitzgerald найдены мертвыми.

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Погибшими моряками являются: Дакота Кайл Ригсби, 19 лет (Пальмира, штат Вирджиния), Шинго Александр Дуглас, 25 (Сан-Диего, Калифорния); Ной Эрнандес, 26 (Веслако, Техас); Карлос Виктор Ганзон Сибаян, 23 (Чула Виста, Калифорния); Хавьер Алек Мартин, 24 (Хэлторп, Мэриленд); Гари Лев Рем-младший, 37 (Элирия, штат Огайо) и Нгок Труонг, 25, (Оквилл, Коннектикут).

Напомним, столкновение произошло накануне в 2:30 ночи по местному времени в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука. Эсминец столкнулся с большим контейнеровозом "Кристалл", который шел под флагом Филиппин.

Отчеты о движении судо в море свидетельствуют о том, что торговое судно, которое было примерно втрое тяжелее военного корабля, совершило внезапный разворот примерно за 25 минут до крушения. Почему "Кристал" изменил курс, неизвестно.

Удар пришелся в правую сторону корпуса в районе носовой надстройки и радиолокационной станции.

Сразу же после столкновения команда корабля запросила помощи у японской береговой охраны.

Эсминец базируется на военно-морской базе США в порту Йокосука. На его вооружении находятся крылатые ракеты "Томагавк".

Район, в котором произошел инцидент, загружен судами, но и эсминец "Фицджеральд" - один из самых передовых военных кораблей в мире со сложной системой радаров.