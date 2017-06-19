Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Лондон и Брюссель официально начинают переговоры по Brexit

Лондон и Брюссель официально начинают переговоры по Brexit

Лондон и Брюссель официально начинают переговоры по Brexit
Иллюстративное фото

Главные темы - мигранты и доступ к единому европейскому рынку

19.06.17 19
100

В понедельник, 19 июня, Великобритания и Евросоюз официально начинают переговоры по Brexit.

Интересы Соединенного Королевства будет представлять министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис. В главе переговорщиков   - Мишель Барнье.

Переговоры пройдут в Брюсселе и затронут, в частности, тему мигрантов и доступа к единому европейскому рынку.

Напомним, 23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали нет сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Наезд фургона на пешеходов в Лондоне будет расследоваться как терактБолее половины британцев хотят нового референдума о выходе из ЕС"План Маршалла" для Украины представят на саммите Восточного партнерства в ноябре

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 4816
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 634
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 12258
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2096
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2299
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2188
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1353
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1626
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2482
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1714
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 5294 / 6335
  2. Украинские пограничники не пустили в страну российские танковые "луны" 2600 / 3040
  3. У богатых свои причуды. 13 самых дорогих игрушек миллиардеров 2499 / 4691
  4. В конотопской бане депутат не поделил золотой кулон с оппонентом 2311 / 2666
  5. Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора 2076 / 2427
  6. Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов может "раствориться", - Трепак 1497 / 1640
  7. NASA показало фото из космоса: Черное море становится бирюзовым 1438 / 4133
  8. В Украине отмечают День медика 1374 / 1395
  9. "Украина для всех!" и "пи*арасам – смерть!" Как в Киеве прошел Марш равенства 1279 / 1397
  10. Марш равенства в Киеве: как это было 1058 / 1219
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 26 / 6335
  2. Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов может "раствориться", - Трепак 14 / 1640
  3. В Украине отмечают День медика 8 / 1395
  4. О пользе эвтаназии. Нужно ли Киеву воскрешать экономический труп ОРДЛО 6 / 1057
  5. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 5 / 9669
  6. Марш равенства в Киеве: как это было 5 / 1219
  7. В конотопской бане депутат не поделил золотой кулон с оппонентом 4 / 2666
  8. Подавляющее большинство населения страны считает себя украинцами, - опрос 4 / 669
  9. Псих где-то рядом. Как распознать человека с психической патологией среди коллег 4 / 649
  10. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 3 / 2482
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.