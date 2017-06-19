Видео, вербующие террористов, YouTube заменит на антитеррористические

Google решил предпринять решительные меры по борьбе с распространением опасных видео.

Компания предпринял ряд шагов для борьбы с терроризмом в Сети, в особенности это касается сервиса YouTube.

Как сообщают мировые СМИ, для вычисления подозрительных видео теперь используются алгоритмы машинного обучения, а также специальные группы волонтеров-модераторов, работающих по программе YouTube Trusted Flagger.

Изменить пришлось и правила относительно подстрекающего контента: теперь, если видео содержит призывы к опасным действиям или декларирует превосходство одних людей над другими, сервис автоматически скроет его из поиска и рекомендаций, заблокирует на нем лайки и комментарии, а также не даст его монетизировать.

Напомним, Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube будут вместе бороться с экстремистскими материалами в Интернете.