В аэропорту Брюсселя ищут бомбу

Вторые сутки в аэропорту столицы Бельгии проводится спецоперация по поиску предполагаемого взрывного устройства.
Искать его начали после обнаружения угроз о теракте в туалете воздушной гавани.
По данным газеты Soir, на которую ссылаются европейские СМИ, тревогу вызвала надпись "Аллах Акбар", замеченная на стене мужской уборной.
Надпись сопровождалась сообщением о готовящемся теракте, однако пока бомбы обнаружить не удалось. Полиция полагает, что речь может идти о хулиганской выходке.
Аэропорт работает в штатном режиме, хотя на территории установлен периметр безопасности.
Напомним, в Шанхае из-за проливных дождей отменили почти 200 авиарейсов.