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Главная » Мир » В аэропорту Брюсселя ищут бомбу

В аэропорту Брюсселя ищут бомбу

В аэропорту Брюсселя ищут бомбу
Аэропорт Брюссель / Фото: Megatrip.ru

На территории установлен периметр безопасности

19.06.17 13
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Вторые сутки в аэропорту столицы Бельгии проводится спецоперация по поиску предполагаемого взрывного устройства.

Искать его начали после обнаружения угроз о теракте в туалете воздушной гавани.

По данным газеты Soir, на которую ссылаются европейские СМИ, тревогу вызвала надпись "Аллах Акбар", замеченная на стене мужской уборной.

Надпись сопровождалась сообщением о готовящемся теракте, однако пока бомбы обнаружить не удалось. Полиция полагает, что речь может идти о хулиганской выходке.

Аэропорт работает в штатном режиме, хотя на территории установлен периметр безопасности.

Напомним, в Шанхае из-за проливных дождей отменили почти 200 авиарейсов.

 
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