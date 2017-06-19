В аэропорту Брюсселя ищут бомбу

Вторые сутки в аэропорту столицы Бельгии проводится спецоперация по поиску предполагаемого взрывного устройства.

Искать его начали после обнаружения угроз о теракте в туалете воздушной гавани.



По данным газеты Soir, на которую ссылаются европейские СМИ, тревогу вызвала надпись "Аллах Акбар", замеченная на стене мужской уборной.

Надпись сопровождалась сообщением о готовящемся теракте, однако пока бомбы обнаружить не удалось. Полиция полагает, что речь может идти о хулиганской выходке.

Аэропорт работает в штатном режиме, хотя на территории установлен периметр безопасности.

Напомним, в Шанхае из-за проливных дождей отменили почти 200 авиарейсов.