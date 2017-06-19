Почти 66 миллионов человек в мире являются беженцами, - ООН

В 2016 году вынужденно оставили свои дома свыше 10 миллионов человек

Общее количество лиц, которые вынужденно покинули свои жилища, по состоянию на конец 2016 года составляло в мире 65,6 миллиона человек.

Такие данные приводит ООН.

Данная цифра включает беженцев, внутренних переселенцев и искателей убежища, и по сравнению с 2015 годом она выросла на 300 тысяч человек.

"Хотя эти данные представляют небольшие изменения по сравнению с предыдущим годом (...) относительно стабильные цифры скрывают очень нестабильную ситуацию", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает DW.

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За 2016 год вынужденно оставили свои дома около 10,3 миллиона человек. Две трети из них - внутренне перемещенные лица.

Главной страной-источником внутренних переселенцев и беженцев остается Сирия, где за годы гражданской войны с 2011 года свои жилища бросили или потеряли 12 миллионов человек - около двух третей населения.

Напомним, в мае этого года Норвежский совет по делам беженцев (NRC) отчитывался , что вооруженные конфликты и природные катастрофы заставили более 31 миллион человек стать внутренне перемещенными лицами в 2016 году.

