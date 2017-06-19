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Главная » Мир » В Петербурге в камеры к задержанным на акции протеста пустили неизвестный газ

В Петербурге в камеры к задержанным на акции протеста пустили неизвестный газ

В Петербурге в камеры к задержанным на акции протеста пустили неизвестный газ
Так заканчиваются митинги протеста в России / Фото: Reuters

Люди задыхались

19.06.17 376
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Задержанные на протестной акции 12 июня в Петербурге заявили, что в 33-м отделении полиции, где они провели ночь, в камеры пустили газ.

Об этом сообщает правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо", передает Meduza.

В редакцию представителями штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Петербурге были переданы аудиозаписи, на которых о газе рассказывают два свидетеля. Еще два очевидца рассказали о газе непосредственно «ОВД-Инфо».

По словам свидетелей, полицейские запустили газ в камеру, где содержался "буйный" задержанный, доставленный в отделение не с митинга 12 июня.

"Сделав это, полицейские явно не подумали о том, как работает вентиляция в их отделе: газ распространился и в другие камеры", - рассказала одна из свидетелей, пожелавшая сохранить анонимность.

Другой очевидец, также отказавшийся раскрыть свое имя, сообщил, что в камере, где он провел ночь, находился астматик, которому от газа стало плохо.

Еще один свидетель — Олег Кабатов — рассказал "ОВД-Инфо": "Мы стали все задыхаться. Я в какой-то момент понял, что просто не могу дышать".

В отделение полиции приехала "скорая". По данным одного из собеседников издания, ее вызвал задержанный, который сумел пронести в камеру телефон. Врачи, по словам очевидцев, заявили, что "сюда надо привезти десять "скорых", что вы тут устроили, тут невозможно дышать", проверили пульс и уехали".

Позже полиция все же вывела задержанных из камер в актовый зал в подвале.

"Там были стулья и очень пыльные лежанки, на которых было невозможно лежать, потому что они ребристые, и мы, в основном, ночь провели на стульях и не спали", — рассказала одна из свидетелей.

Предположений о том, какой именно газ был распылен в отделении полиции, "ОВД-Инфо" не выдвигает.

Один из очевидцев предположил, что был применен перцовый газ.

"Девочки, которые были со мной, стали стучаться, просили, чтобы нас вывели и как-то помогли нам. Полицейский открыл — закрыл нас. Сказал: "Сидите дальше". Я уже поняла, что, наверное, все, я погибаю, умираю, потому что я пытаюсь сделать вдох и не могу. Я делаю вдох, и газ попадает мне в горло, и я еще больше задыхаюсь", - рассказал очевидец.

На несанкционированной протестной акции в Петербурге 12 июня были задержаны, по данным "ОВД-Инфо", 658 человек, 247 из них провели в полиции одну или две ночи.

Напомним, всего в российских городах на акциях протеста  12 июня задержали более 1,5 тысяч человек.

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