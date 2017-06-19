Количество жертв в лондонском пожаре достигло 79 человек

Пятеро из тех, кого считали погибшими в огне, найдены живыми

По данным лондонской полиции, в результате масштабного пожара в высотном здании Grenfell Tower, в районе Кенсингтон погибли уже 79 человек.

Об этом заявил представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди, сообщает DW.

Он предупредил, что число погибших может увеличиться, но "не так существенно, как в последние дни".

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По его словам, пять человек из тех, кого считали погибшими в огне, найдены живыми.

Напомним, в ночь на 14 июня многоэтажный жилой дом GrenfellTower в Лондоне охватил пожар.