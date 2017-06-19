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Главная » Мир » Цена одного из символов Франции может резко повыситься

Цена одного из символов Франции может резко повыситься

Цена одного из символов Франции может резко повыситься
Иллюстративное фото

Выпечка круасанов становится дорогим удовольствием

19.06.17 257
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Французские издания обеспокоены перспективами резкого повышения цен на круассаны в стране, поскольку в их базовый рецепт входит до 25% сливочного масла, которое за год подорожало почти вдвое.

Об этом сообщает "Интерфакс - Украина".

Федерация предприятий хлебобулочной промышленности (FEB) Франции на прошлой неделе назвала ситуацию "масштабным кризисом".

"В апреле прошлого года мы платили 2500 евро за тонну (масла), - заявил представитель FEB Матье Ляббе. - Теперь она стоит 5300 евро. В лучшем случае потребителям придется платить больше. В худшем случае мы не сможем закупать масло".

Как пишет Le Figaro, более 30 тыс. булочных и кондитерских Франции не смогут долго работать в сложившихся условиях, и многие небольшие предприятия могут разориться.

Напомним, Евросоюз сократил торговые квоты для Украины.

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