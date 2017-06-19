Цена одного из символов Франции может резко повыситься

Французские издания обеспокоены перспективами резкого повышения цен на круассаны в стране, поскольку в их базовый рецепт входит до 25% сливочного масла, которое за год подорожало почти вдвое.

Об этом сообщает "Интерфакс - Украина".

Федерация предприятий хлебобулочной промышленности (FEB) Франции на прошлой неделе назвала ситуацию "масштабным кризисом".

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"В апреле прошлого года мы платили 2500 евро за тонну (масла), - заявил представитель FEB Матье Ляббе. - Теперь она стоит 5300 евро. В лучшем случае потребителям придется платить больше. В худшем случае мы не сможем закупать масло".

Как пишет Le Figaro, более 30 тыс. булочных и кондитерских Франции не смогут долго работать в сложившихся условиях, и многие небольшие предприятия могут разориться.

Напомним, Евросоюз сократил торговые квоты для Украины.