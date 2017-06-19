Россия грозится брать на прицел все самолеты коалиции в Сирии

Министерство обороны России объявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Соответствующее решение принято в ответ на уничтожение силами международной коалиции самолета Су-22 сирийских правительственных ВВС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского оборонного ведомства.

"Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии и требует тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

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В военном ведомстве России заявили, что расценивают уничтожение самолета режима Асада как циничное нарушение суверенитета Сирии.

"Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооруженных сил государства - члена ООН являются грубейшим нарушением международного права", — отметили в РФ.

В Минобороны России заявили, что теперь будут "сопровождать" все самолеты и беспилотники коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Напомним, возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГИЛ вечером 18 июня сбила Су-22 сирийских правительственных ВВС, который перед этим сбросил бомбы вблизи позиций оппозиционных Асаду Демократических сил Сирии.