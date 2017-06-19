В понедельник, 19 июня, мультинациональный батальон НАТО в Латвии, который возглавляет Канада, официально начал свою деятельность на военной базе вблизи города Адажи. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Delfi.

На официальной церемонии присутствовали президент Латвии Рэймонд Вейонис и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Эти силы направляют очень четкий сигнал: НАТО выступает как единое целое... И эти силы только одна часть более широкой картины. НАТО также разворачивает боевые подразделения в Эстонии, Литве и Польше. Эти боевые группы служат общей цели - защитить наш альянс и сдерживать агрессию", - сказал Столтенберг.

Напомним, НАТО увеличивает присутствие на восточном фланге, размещая на ротационной основе четыре боевые группы – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.