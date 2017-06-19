В Португалии люди спаслись от пожаров в цистерне с водой

Во время лесных пожаров в Португалии 12 человек смогли спастись от огня, укрывшись в цистерне с водой.

Об этом сообщает телеканал ВВС.

Сообщается, что жители, среди которых была 95-летняя женщина-инвалид, провели в цистерне более шести часов.

"Если бы не это, то мы бы все умерли", — сказал один из выживших.

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В Португалии 19 июня объявили трехдневный траур по жертвам природных пожаров.

По предварительным данным, в результате бедствия погибли 62 человека.