В центре Парижа неизвестный на автомобиле врезался в полицейский фургон

Машина взорвалась во время наезда

В центре Парижа на Елисейских полях неизвестный на автомобиле врезался в полицейский автобус. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, инцидент произошел днем в понедельник. Водитель, совершивший наезд, был серьезно ранен.

По данным нескольких источников среди полиции, машина неизвестного взорвалась во время наезда. Сообщается, что у неизвестного нашли оружие.

Полиция проводит на Елисейских полях спецоперацию и просит избегать этого района в связи с инцидентом. Подозреваемый был задержан.

Сообщается также об эвакуации людей из здания театра Мариньи в данном районе. Кроме того, станция метро Champs-Elysees-Clemenceau закрыта из соображений безопасности.

Напомним, в ночь на понедельник, 19 июня, в результате наезда фургона на пешеходов вблизи мечети в Лондоне пострадало более 10 человек. Один человек погиб.