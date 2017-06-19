В Сомали казнят силовика за случайное убийство министра

В Сомали приговорен к расстрелу сотрудник спецслужб, по ошибке застреливший самого молодого министра в правительстве страны Абдуллахи Шейха Абаса. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Приговор Ахмеду Абдуллахи Абди вынесен военным судом. Он еще может подать апелляцию.

Министр общественных работ Сомали, 31-летний Абдуллахи Шейх Абас был убит в своей машине в начале мая рядом с президентским дворцом в Могадишо.

Адвокаты подсудимого заявляли, что убийство произошло случайно. По их версии, Абди принял Абаса за экстремиста - автомобиль министра слишком близко подъехал к автомобилю, в котором находился другой чиновник, которого охранял сотрудник спецслужб.

Убитый министр вырос в лагере Дадааб в Кении, где живут сотни тысяч сомалийцев, бежавших от гражданской войны в своей стране. В ноябре 2016 года он стал самым молодым министром в Сомали.